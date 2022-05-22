Мевлют Чавушоглу провел секретные переговоры с Йенсом Столтенбергом

22 мая. 20:43

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - приводит РИА Новости сообщение МИД Турции.

При этом турецкие дипломаты не стали раскрывать никакие детали переговоров Чавушоглу и Столтенберга.

Звонок состоялся на фоне нежелания Турции соглашаться на вступление в НАТО Швеции и Финляндии без выполнения турецких условий, включая выдворение из этих стран членов запрещенных в Турции организаций РПК и FETO.