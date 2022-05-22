Ильхам Алиев и Никол Пашинян начали третий раунд переговоров в Брюсселе

22 мая. 20:29

В Брюсселе только что стартовал третий раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по послевоенному армяно-азербайджанскому урегулированию. Встреча проходит в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли в Брюссель сегодня днем. Дипломатический день начался с двусторонней встречи Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем, продолжавшаяся около двух часов. После этого Шарль Мишель встретился с Николом Пашиняном, их беседа продолжалась чуть более часа.

Предыдущая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоялась 6 апреля. Тогда были согласованы практические шаги по нормализации отношений Азербайджана и Армении, включая формирование двусторонних комиссий по подготовке мирного договора и по делимитации границы. Первое заседание делимитационной комиссии должно было состояться в конце апреля, однако Ереван отказался в нем участвовать "по техническим причинам".

Тогда же Никол Пашинян официально объявил о принятии пяти принципов мирного договора, выдвинутых Азербайджаном, включая взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий. Однако практических шагов с того момента Ереван так и не предпринял.