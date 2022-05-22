Депутаты Азербайджана, Грузии и Турции встретились в Шуше

22 мая. 20:14

Сегодня в Шуше прошло VII трехстороннее заседание внешнеполитических Комитетов парламентов Азербайджана, Турции и Грузии. Делегацию азербайджанских депутатов возглавлял Самед Сеидов, турецкую делегацию – Акиф Чагатай Кылыч, делегацию Грузии – Николоз Самхарадзе.

Открывая встречу, Самед Сеидов подчеркнул, что за время оккупации Армения уничтожила на азербайджанских землях, в том числе в Шуше, множество объектов исторического и культурного наследия Азербайджана, стерла с лица земли города и села. В настоящее время Азербайджан активно восстанавливает освобожденные районы, и ему предстоит еще большая работа на этом пути.

Также он отметил значимость для региона подписания президентами Азербайджана и Турции Шушинской декларации и выразил уверенность, что Баку и Ереван уже в ближайшее время подпишут мирный договор.

Николоз Самхарадзе, в свою очередь, заявил о значимости формата трехсторонних парламентских контактов для развития отношений государств. Также он отметил важность работы групп дружбы в парламентах и сотрудничества в международных организациях.

Глава грузинской делегации обратил внимание на значение для региона трехсторонних экономических проектов "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум" и "Баку-Тбилиси-Карс".

Акиф Чагатай Кылыч поблагодарил Милли Меджлис за организацию встречи в освобожденном городе Шуша и сообщил, что в Анкаре видят, какие усилия предпринимает Баку для нормализации отношений с Ереваном. В связи с этим он призвал объединить усилия трех стран для обеспечения стабильного будущего региона.

Кылыч заявил, что Турция безусловно поддерживает Азербайджан и верит в то, что отношения с Арменией в скором времени стабилизируются и на Южном Кавказе воцарится прочный мир.