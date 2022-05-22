Ильхам Алиев: подготовка мирного договора Азербайджана и Армении должна быть ускорена

22 мая. 19:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил сегодня, что подготовка мирного договора Баку и Еревана должна быть ускорена.

Ильхам Алиев подчеркнул, что пять принципов, представленные Азербайджаном, должны играть ключевую роль в разработке мирного договора, пишет АзерТАдж. Напомним, что эти принципы, среди которых взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий, были приняты Арменией более месяца назад.

Азербайджанский лидер сообщил Мишелю, что Баку уже определил свой состав Рабочей группы по подготовке мирного договора и состав Национальной комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Также он подчеркнул необходимость устранения проблемы минирования азербайджанской земли и выяснения судьбы около 4 тыс граждан Азербайджана, пропавших без вести в первые годы Карабахской войны. Армения, отметил Ильхам Алиев, обязана выполнить все положения трехстороннего Заявления от 9/10 ноября 2020 года.

Шарль Мишель, в свою очередь, заявил о приверженности Евросоюза поддержке урегулирования отношений Армении и Азербайджана и пообещал продолжить посреднические усилия. Кроме того, он поблагодарил Ильхама Алиева за использование Брюсселя в качестве площадки для переговоров.

Сегодня вечером Ильхам Алиев проведет личные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.