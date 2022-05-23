Карабахский район Азербайджана станет "зеленым"

Правительство Азербайджана определило превращение Карабахского района страны в зону зеленой энергетики в качестве приоритетной задачи в рамках развития освобожденных территорий.

Как отмечает Caspian News со ссылкой на заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова, что возобновляемые источники энергии будут играть ключевую роль в удовлетворении энергетических потребностей Карабахского района.

"25 процентов источников питьевой воды Азербайджана сосредоточено в Карабахе, что дает основание говорить об огромном гидроэнергетическом потенциале Карабаха. Энергоснабжение Карабаха будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии", - сказал Солтанов на бизнес-форуме Азербайджан - Европейский Союз в Баку.

По его словам, четыре малые ГЭС уже введены в эксплуатацию на освобожденных землях, в ближайшее время заработает еще пять - мощностью 25-30 МВт. Цель правительства Азербайджана - полностью преобразовать регион в зону зеленой энергетики к 2050 году, а также сократить выбросы углекислого газа на 40 процентов.

Ожидается, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут составлять 30 процентов производства электроэнергии в Азербайджане. По оценкам, потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет 37000 МВт, из которых около десяти тысяч были обнародованы после освобождения территорий страны от армянской оккупации в 2020 году.

Согласно отчету, опубликованному Германо-азербайджанской торговой палатой, потенциал ветровой энергетики в Азербайджане составляет 59,2 процента от общего объема возобновляемых источников. В том же документе солнечная энергия названа вторым по величине источником зеленой энергии в стране с общим потенциалом 8000 МВт. Биомасса, геотермальная энергия и гидроэнергетика (за исключением крупных гидроэлектростанций) также были названы перспективными возобновляемыми источниками энергии мощностью 900 МВт, 800 МВт и 650 МВт соответственно.

Альтернативный энергетический потенциал освобожденных территорий Азербайджана включает практически все виды возобновляемых источников энергии, в том числе гидро-, солнечную, ветровую и геотермальную.

После Нахчыванской автономной республики Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана занимают второе место по своим богатым ресурсам солнечной энергии. По сообщениям, солнечная радиация на квадратный метр в этих регионах составляет 1600-1700 кВт/час в год, а общий потенциал солнечной энергии оценивается в 7200 МВт.

Ветроэнергетический потенциал освобожденных территорий виден прежде всего в Кельбаджарском и Лачинском районах. Согласно данным, обнародованным Министерством энергетики Азербайджана, среднегодовая скорость ветра в этих регионах достигает 10 метров в секунду. Потенциал ветроэнергетики в горных районах Карабаха оценивается в 2000 МВт.

Кроме того запасы термальных вод на территории Кельбаджарского, Лачинского и Шушинского районов оцениваются 4000-5000 кубометров в сутки.