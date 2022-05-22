Международная гонка RFC Russia Caucasus пройдет по самой сложной трассе на Ставрополье

22 мая. 19:28

В Предгорном округе Ставрополья в конце месяца пройдет международная гонка внедорожников Rain Forest Challenge (RFC) Russia Caucasus, которая представляет собой один из этапов всемирно известной гонки в Малайзии.

Как сообщает "Сайт Ставрополя 1777", в крае заезд проводится уже в третий раз, однако сейчас для участников подготовят самую сложную трассу за всю его историю - в окрестностях поселка Горного, максимально близко к городам-курортам Кавминвод.

"В этом году трассу проведем через максимально сложные маршруты — глиняные подъемы и спуски, большие водные преграды, всевозможные завалы бревен и другие препятствия. Хочу отметить, что у трассы будет исключительно естественный рельеф", - поведал глава округа Николай Бондаренко.

Заезд начнется 27 мая, он будет проходить в течение трех дней. На мероприятие соберутся 30 команд спортсменов-профессионалов со всей России и около 15 команд туристов, которые изучат рельеф и окрестности Кавминвод.