Польша предложила Норвегии геополитический коммунизм

22 мая. 19:13

Норвегия обязана делиться с другими европейскими странами своими доходами от продажи нефти и газа, которые выросли в эти месяцы из-за эмбарго США на российские углеводороды и намерение Евросоюза перестать покупать нефть и газ в России. С таким требованием сегодня выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит сто миллиардов евро. Дорогие норвежские друзья, это несправедливо. Норвегия должна немедленно поделиться", - сказал он во время встречи с польской молодежью.

Подобный геополитический коммунизм ("от каждого по способностям – каждому по потребностям") уже высмеяли польские политики. К примеру, депутат от партии евроскептиков "Корвин" Артур Дзямбор назвал эти слова "абсолютным хитом".

"Я размышлял, как Моравецкий хочет в кризис финансировать все те расходы, которые он запланировал. Загадка решена. Мы должны написать норвежским друзьям, чтобы они с нами поделились своими избыточными доходами", - написал в соцсетях соратник Дзямбора Славомир Ментзен.