Пункт пропуска Караозек на границе России с Казахстаном реконструируют для коридора "Север-Юг"

22 мая. 18:57

Пункт пропуска Караозек на границе России с Казахстаном пройдет реконструкцию - таким образом его подготовят к развитию коридора "Север-Юг", рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе поездки в Астраханскую область.

"Пункт пропуска Караозек - один из ключевых. Он среди тех пунктов, которые нам необходимо в ближайшее время привести в соответствие нормативным требованиям", - приводит его слова "Интерфакс".

Глава Минтранса уточнил, что в субботу осмотрел этот пункт с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сейчас основная задача - подготовить его к развитию коридора "Север-Юг". В противном случае, пояснил Савельев, появится "узкое место", которое помешает оперативно решать задачи по движению грузов.

"Поэтому пункт пропуска Караозек - ключевой, и мы сделаем все, чтобы это решить в те же сроки. Средства, выделенные для его реконструкции, у нас имеются", - указал министр.