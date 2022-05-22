Фахреттин Коджа: в Турции оспы нет

22 мая. 18:42

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил сегодня, что в республике не известно ни об одном случае заражения оспой обезьян.

"Заболевание, наблюдаемое в Африке, не было обнаружено в нашей стране", - сообщил министр в соцсетях.

Также он уточнил, что человек самостоятельно излечивается от оспы обезьян за 2-3 недели. "Это заболевание, которое происходит от животных и иногда заражает людей, не вызывает пандемии", - заверил Фахреттин Коджа.

Отметим, что симптомы оспы обезьян, распространяющейся сейчас в США и Европе, аналогичны симптомам натуральной оспы, хотя и менее тяжелые. На данный момент не известно о передаче заболевания от человека человеку.