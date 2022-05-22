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Финляндия согласилась на условия Турции по НАТО

Финляндия согласилась на условия Турции по НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки готов дать Анкаре гарантии о "более тщательном отслеживании" активности Рабочей партии Курдистана на финской земле.

"Мы, безусловно, можем дать такие гарантии Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, важно не допустить террористической деятельности и в Финляндии. Важно, чтобы мы внесли свой вклад", - цитирует Хаависто турецкая Star.

Власти Турции в мае неоднократно заявляли, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО идет против интересов турецкой безопасности, поскольку обе страны поддерживают связи с запрещенными в Турции РПК и FETO.

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