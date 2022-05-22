В Дагестане заработают три новых завода

22 мая. 17:58

В скором времени в Дагестанских огнях на территории опережающего социально-экономического развития заработают три новых резидента, предприятия которых будут производить пластиковые трубы и строительные материалы, - сообщил глава города Джаллутдин Алирзаев.

"У нас шесть резидентов, к концу года добавится еще трое. Все они появятся на территории в 45 га, которые благодаря главе республики переданы нам с аграрного колледжа", - рассказал Алирзаев, передает ТАСС.

Два из кандидатов в резиденты планируют изготавливать строительные материалы на площади около 4 га, третий намерен наладить производство пластиковых труб на территории в 15 га, - добавил глава Дагестанских огней.