Турция решит судьбу вступления Швеции и Финляндии в НАТО

22 мая. 17:43

Как сообщили сегодня на TRT, завтра в Анкаре пройдет заседание правительства Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой заседания станет рассмотрение вопросов вступления Швеции и Финляндии в НАТО с точки зрения турецкой национальной безопасности.

Напомним, что власти Турции последовательно выступают против включения Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока обе страны не выполнят турецкие условия по противостоянию организациям РПК и FETO, признанным террористическими Анкарой. В том числе они обязаны выдворить из страны членов этих организаций, от чего Хельсинки и Стокгольм пока отказываются.

Также правительство Турции обсудит свои дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине, рассмотрит положение дел в Ливии и Афганистане с точки зрения турецких интересов.

Будут подведены итоги и определены дальнейшие перспективы проведения спецопераций против курдских боевиков за пределами Турции – в Сирии и Ираке.

Помимо внешнеполитических тем турецкий Кабмин во главе с Эрдоганом обсудит борьбу с инфляцией, которая в прошлом месяце составила 70%, и проблемы стабилизации рынка Турции.