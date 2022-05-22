Британия провела военные учения для младших офицеров Грузии

22 мая. 17:28

Как сообщили сегодня в Минобороны Грузии, на учебной базе Норио под Тбилиси сегодня завершились четырехнедельные учения "Курс младших офицеров и лидеров". Целью учений было поставлено повышение лидерских качеств как младших офицеров, так и сержантов.

Сегодня взводы под командованием младших офицеров и сержантов занимались осуществлением плановой атаки против условного врага. Как пишет Спутник-Грузия, использовались средства имитации боя.

Учения были организованы Командованием подготовки и военного образования Грузии при участии Британской военной консультативно-тренировочной группы BMATT.