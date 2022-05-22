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США вывозят из ЕС детское питание на военных самолетах

США вывозят из ЕС детское питание на военных самолетах

Как сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, военные самолеты США приступили сегодня к вывозу из Евросоюза детского питания.

Она уточнила, что с авиабазы Рамштайн в Германии уже улетел в американский Индианаполис первый военный самолет с 35 т молочных смесей.

"Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек... Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции "Летучая формула" мы сократили сроки до приблизительно трех дней", - рассказала представительница Белого дома.

Напомним, что в США сложился острый дефицит детских молочных смесей – не хватает до 50% от потребностей американского рынка. Ситуация возникла после закрытия производственной линии компании Abbott из-за возможного заражения производства опасными для здоровья детей микроорганизмами.

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