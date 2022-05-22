Вагит Алекперов: ЕС не найдет замену российской нефти

22 мая. 16:58

Экс-глава нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов в интервью Financial Times подчеркнул, что не только в ближайшей, но и в среднесрочной перспективе Евросоюзу не удастся заменить российскую нефть, если Брюссель все-таки сможет согласовать нефтяное эмбарго.

"Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе", - подчеркнул он.

Алекперов признал, что проблемы возникнут и у российской нефтяной промышленности. "России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 году, потому что невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другие рынки", - пояснил экс-глава "Лукойла".

Таким образом, антироссийское эмбарго будет всеобщим шоком и самым негативным сценарием.

Также Вагит Алекперов пояснил решение уйти из "Лукойла" после того, как против него были введены персональные санкции. "Я сделал это ради компании, но решение было грустным для меня… Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер. Они затрагивают людей, которые не имеют политического влияния", - обратил внимание он.