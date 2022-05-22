Турция призвала американского посла к ответу за провокацию

22 мая. 16:43

Как сообщили сегодня источники в МИД Турции, американский посол в Анкаре Джефф Флейк был вызван во внешнеполитическое ведомство.

Причиной вызова посла стало провокационное заявление посольства США в Турции об опасности участия в оппозиционном митинге в Стамбуле, пишет ТАСС.

"Послу Флейку было выражено наше недовольство в связи с предупреждениями в преддверии митинга, которые содержали необоснованные утверждения о тех мерах, которые принимают наши силы безопасности на таких митингах", - пояснили в МИД Турции.