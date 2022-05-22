Париж: Украина войдет в ЕС – через 20 лет

22 мая. 16:15

Порядок в два десятилетия – вот тот срок, который потребуется Украине, чтобы вступить в Евросоюз, заявил сегодня министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире Radio J.

"Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", - предупредил он.

Напомним, что сходную точку зрения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. При этом из понимания, что Украине придется вступать в ЕС в течение десятилетий, он вывел идею о необходимости нового "европейского политического сообщества", членом которого Киев мог бы стать быстрее.