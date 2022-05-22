Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в войне

22 мая. 16:15

В воскресенье Верховная рада приняла закон о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран - участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". – написала Шуляк в своем Telegram-канале.

Рада также приняла закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств.