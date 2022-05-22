СМИ: США обвинили Турцию в разрушении антироссийского консенсуса

22 мая. 15:59

Турция разрушила трансатлантическое единство в стремлении "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, - написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.

Анкара стала "ненадежным и странным" союзником Вашингтона, поскольку отказалась присоединиться к многосторонним санкциям в отношении Москвы.

"Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. ...Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды", - считает Филлипс, передает РИА Новости.

Также Турция сосредоточена на сохранении экономических отношений с Россией: для нее важны поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС "Аккую", - отметил экс-советник Госдепа.

"Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить свою военную технику на Украину, также она отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 "земля-воздух", поставленных Россией и отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине", - напомнил Филлипс.