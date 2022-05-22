В столичный регион придут заморозки

22 мая. 15:42

Предстоящей ночью температура воздуха в столичном регионе местами может снова упасть ниже нулевой отметки, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Минувшая ночь на севере Европейской России ознаменовалась холодными утренниками: минимальные температуры варьировались от минус 1 до минус 6 градусов. И в ближайшую ночь "география заморозков" расширится, - рассказал синоптик.

"Область околонулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой, кроме Русского Севера, еще и Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье и большую часть областей Центральной России, в том числе столичный регион, где температура воздуха под утро местами может понизиться до нуля - минус 2. В самой же Москве до заморозков, скорее всего, не дойдет, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник составит плюс 1 - плюс 3", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

И это не последние заморозки: иней на траве может появится еще и в среду, 25 мая, - добавил синоптик.