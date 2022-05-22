Белорусские огнеборцы помогут Турции в тушении лесных пожаров

22 мая. 14:58

Белорусские пожарные помогут турецким коллегам в тушении лесных пожаров, - сообщило МЧС страны.

"Авиация МЧС Беларуси окажет помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении на сайте МЧС, передает РИА Новости.

Два вертолета Ми-8 и группа белорусских специалистов 19 мая в соответствии с решением президента страны уже направились в Турцию для выполнения задач по тушению пожаров, а накануне они прибыли в точку назначения.

Сотрудничество Беларуси и Турции в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет многолетний опыт: только годом ранее белорусские авиаторы выполнили в Турции 295 боевых вылетов с общим налетом более 468 часов и осуществили 1514 сливов воды на очаги пожаров.