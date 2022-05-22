Три четверти сотрудников в Махачкале одобрили офисное видеонаблюдение

22 мая. 14:45

Видеонаблюдение стало обыденностью российской офисной жизни: сегодня камеры установлены в офисах 62% компаний в Махачкале, при этом сотрудники стали чаще видеть в этом преимущества, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и сотрудники офисов, где работают камеры наблюдения в городе, - говорится в сообщении пресс-службы SuperJob, поступившем в редакцию "Вестника "Кавказа".

С недавних пор у работодателей есть полное право вести видео- или аудиозапись в своих офисах и на производственных площадках: в новой редакции Трудового кодекса это объясняется контролем за безопасностью работ. Сегодня камеры видеонаблюдения установлены в 6 из 10 компаний в Махачкале (62%). На сегодняшний день видеокамер нет лишь в 35% организаций в городе.

Только каждый пятый сотрудник в Махачкале, работающий под камерой, относится к этому отрицательно (19%): по мнению опрошенных, видеонаблюдение нарушает их права, создает неудобства и дискомфорт. Такую точку зрения заметно чаще разделяет старшее поколение: среди опрошенных старше 45 лет к наличию камер негативно относится 21%, тогда как среди жителей Махачкалы до 34 лет - только 14%. Плюсы в видеонаблюдении видят 25% респондентов: "Многие спорные ситуации легко разрешаются, если есть камеры"; "Так безопаснее". Почти каждому второму респонденту (49%) все равно, есть ли у него на работе камеры.