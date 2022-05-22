Россия и Таджикистан будут укреплять сотрудничество в энергетике

22 мая. 14:26

Вопросы сотрудничества в энергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, находящийся в Душанбе с рабочим визитом, - сообщили в посольстве РФ в Душанбе.

"Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, который призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом Совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена", - цитирует собеседника РИА Новости.

Также Николай Шульгинов на встрече с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джума обсудили работу совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" и вопросы безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.