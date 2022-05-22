Ильхам Алиев прибыл в Брюссель на переговоры с Николом Пашиняном

22 мая. 14:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Европейского Совета Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель.

Сегодня здесь запланирована встреча президента Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая пройдет при посредничестве председателя Шарля Мишеля и будет посвящена переговорам по послевоенному урегулированию.

Тема судьбы Карабаха активно "подогревается" националистической армянской оппозицией, которая уже несколько недель проводит протестные акции, требуя отставки Никола Пашиняна и срыв армяно-азербайджанского послевоенного урегулирования.

Формально возглавляют "протесты" экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян и дашнак Ишхан Сагателян, однако за их спинами стоят лидеры карабахского сепаратизма и идеологи современного армянского нацизма Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а тех, в свою очередь, обеспечивает всемерной поддержкой националистическая часть диаспоры. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Карабаха с февраля 1988 года, а сам переговорный процесс по урегулированию конфликта длится с 1991 года. Переговоры проводятся как в формате двусторонних встреч лидеров Азербайджана и Армении, так и при участии посредников - президентов РФ, Франции, представителей Минской группы ОБСЕ (представители 12 стран, включая Россию, США, Францию, Белоруссию, Германию, Италию, Швецию).

Только за последние десять лет лидеры Армении и Азербайджана встречались 21 раз. При этом переговоры проходили на так называемой нейтральной территории: шесть раз - в России, по три раза - в Австрии, Бельгии и Швейцарии, а также в Германии, Великобритании, Таджикистане и Франции. Еще две встречи - в 2020 и 2022 годах - были организованы в онлайн-формате.

Пять из 21 состоявшихся встреч завершались подписанием совместных заявлений (23 января 2012 года, 19 декабря 2015 года, 20 июня 2016 года, 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года).

Девять раз Ильхам Алиев встречался с теперь уже бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, который возглавлял республику в 2008-2018 годах, а после того, как в Армении были приняты поправки в Конституцию и власть в стране де-факто перешла от президента к премьер-министру страны, республику на переговорах представляет премьер Армении Никол Пашинян. Всего с 2018 года состоялось 12 встреч Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Напомним, взаимное признание территориальной целостности было дополнительно закреплено Россией и Азербайджаном 22 февраля 2022 года в Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Этим документом Россия внесла баланс в свою политику на Южном Кавказе, де-юре уравняв статусы Азербайджана и Армении – теперь оба государства являются российскими стратегическими союзниками.