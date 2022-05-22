Иран и Казахстан построят совместный коммерческий док

22 мая. 13:58

Глава совет директоров специальной экономической зоны (СЭЗ) "Серахс" Мохаммадреза Барахманд сообщил о том, что в ближайшее время в СЭЗ начнется строительство совместного коммерческого дока.

Иран и Казахстан планируют открыть первый совместный торгово-логистический центр в СЭЗ "Серахс", чтобы предоставлять услуги по погрузке и разгрузке хозяйствующим субъектам и владельцам товаров и быть инструментом для развития торговли и целевого рынка, - передает иранское информационное агентство IRNA

"Стратегическое положение специальной экономической зоны "Серахс" как ворот в Содружество Независимых Государств (СНГ) может быть важным и эффективным для продвижения показателей транзита и увеличения экспорта в эти регионы, особенно в Казахстан", - пояснил он, добавив: учитывая важность рынка Казахстана в Центральной Азии, Иран стремится развивать свои торговые отношения со страной.

Напомним, СЭЗ "Серахс" является мостом для подключения стран Центральной Азии к крупным торговым рынкам государств Персидского залива к югу от Ирана, к западу - Европы, к востоку - Афганистана и Пакистана.