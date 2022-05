Блинкен сказал об отношениях Вашингтона и Москвы словами из песни Тейлор Свифт

22 мая. 13:43

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул на то, что нынешние власти Соединенных Штатов не планируют налаживать отношения с руководством России.

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала певица Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить ее песню We Are Never Ever Getting Back Together ("Мы никогда больше не будем вместе") президенту РФ Владимиру Путину", - пошутил глава Госдепа.

"Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко", - продолжил госсекретарь.