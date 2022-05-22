В телавском селе произошла кровавая разборка, есть жертва

22 мая. 13:29

Минувшей ночью между соседями в селе Акура Телавского района Кахети произошла ссора, в которой был смертельно ранен молодой мужчина.

Еще два человека получили ранения, один из них оказался братом погибшего. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им провели экстренную операцию, - сообщают местные СМИ, передает Sputnik Грузия.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство", предполагаемому убийце грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. Он пока не задержан, правоохранители устанавливают причину конфликта.