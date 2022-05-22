Россияне выбирают для летнего отдыха курорты Грузии и Турции

22 мая. 13:15

Россияне, планируя отпуск на лето, часто засматриваются на направления, которые не только сейчас пользуются популярностью, но и на протяжении последних десятилетий завоевали репутацию среди граждан – это курорты ставропольских Минеральных Вод или кубанского Сочи, а из зарубежья - Грузия и Турция, - рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

"Доля российских направлений сейчас составляет 87%, зарубежных - 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%. Средний чек за авиабилет по России равен 8,8 тыс рублей в одну сторону, а за билет в страны ближнего зарубежья платят в среднем 15 тыс рублей", - выяснили специалисты, передает РИА Новости.

Среди зарубежных направлений лидируют страны ближнего зарубежья: Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан. Также в топ-10 по спросу входят Турция, Израиль и Грузия.

Среди российских направлений наибольшим спросом пользуются Москва - 18,2% бронирований, Сочи - 10,8%, Санкт-Петербург - 10,2%, Минеральные Воды - 3,4%. Если южные аэропорты, которые приостановили работу, откроются, можно ожидать, что топ-20 скорректируется, и летом в него войдут Краснодар, Геленджик, Анапа и Ростов-на-Дону.