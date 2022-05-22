В подъезде дома в подмосковном Одинцово гремели выстрелы

22 мая. 12:43

Вчера поздно вечером в Подмосковье разгорелся конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой с одним пострадавшим, злоумышленника ищет полиция, - сообщает сегодня пресс-служба ГУМВД России по Московской области.

Накануне в полицию поступило сообщение о "хлопках" в подъезде одного из домов на улице Липовой рощи в Одинцово.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В результате стрельбы пострадал мужчина 2000 года рождения. Его отпустили после оказания медпомощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в полиции.