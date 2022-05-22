Швейцария сняла санкции с российского "Еврохима"

22 мая. 12:29

Власти Швейцарии сняли санкции с одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" после того, как российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга, - сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала Александра Мельниченко, жена предпринимателя. "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста", - сообщили в Государственном секретариате по экономике (SECO), передает РИА Новости.

В ведомстве также заявили, что у них "нет основанных на фактах убедительных доказательств" того, что "Еврохим" "принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями".

Также в стране были разблокированы все банковские счета "Еврохима".

С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".

Напомним, холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.