Власти США признали опасность дестабилизации ЕС новыми членами НАТО

22 мая. 12:14

Власти США признали опасным и недальновидным стремление расширить границы НАТО и тем самым укрепить положение США в военной сфере, так как это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в целом и затягиванию конфликта на Украине в частности, - поведала экс-советник конгресса по вопросам внешней политики Диана Олбаум в статье для издания The Hill.

Продолжающиеся попытки альянса "прижаться к порогу" России становятся провокацией, которая лишь повысит ставки в украинском конфликте. Хотя для Вашингтона наивысшим приоритетом должны быть быстрое прекращение огня и урегулирование ситуации, администрация Джо Байдена под давлением конгресса и видных специалистов по внешней политике продолжает путь к эскалации, ставя все более серьезные военные цели, - считает Олбаум, передает РИА Новости.

В этом ключе членство в НАТО Финляндии и Швеции может лишь усугубить положение дел, - подчеркнула эксперт.

"Сказав "да" Финляндии и Швеции, будет гораздо труднее сказать "нет" Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в итоге дестабилизировать Европу, а не помочь защитить ее", - подчеркнула Олбаум, добавив, что до обострения ситуации на Украине обе эти страны не сталкивались с угрозами со стороны России. Впрочем, наращивание там военного присутствия альянса может побудить Москву дать им отпор.

Европе сейчас не нужна перекройка границ, установленных во времена холодной войны: там нужно создать новую архитектуру безопасности и экономических институтов, в которую в том числе войдет и Россия, - заключила Диана Олбаум.