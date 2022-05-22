РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти США признали опасность дестабилизации ЕС новыми членами НАТО

Власти США признали опасность дестабилизации ЕС новыми членами НАТО

Власти США признали опасным и недальновидным стремление расширить границы НАТО и тем самым укрепить положение США в военной сфере, так как это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в целом и затягиванию конфликта на Украине в частности, - поведала экс-советник конгресса по вопросам внешней политики Диана Олбаум в статье для издания The Hill.

Продолжающиеся попытки альянса "прижаться к порогу" России становятся провокацией, которая лишь повысит ставки в украинском конфликте. Хотя для Вашингтона наивысшим приоритетом должны быть быстрое прекращение огня и урегулирование ситуации, администрация Джо Байдена под давлением конгресса и видных специалистов по внешней политике продолжает путь к эскалации, ставя все более серьезные военные цели, - считает Олбаум, передает РИА Новости.

В этом ключе членство в НАТО Финляндии и Швеции может лишь усугубить положение дел, - подчеркнула эксперт.

"Сказав "да" Финляндии и Швеции, будет гораздо труднее сказать "нет" Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в итоге дестабилизировать Европу, а не помочь защитить ее", - подчеркнула Олбаум, добавив, что до обострения ситуации на Украине обе эти страны не сталкивались с угрозами со стороны России. Впрочем, наращивание там военного присутствия альянса может побудить Москву дать им отпор.

Европе сейчас не нужна перекройка границ, установленных во времена холодной войны: там нужно создать новую архитектуру безопасности и экономических институтов, в которую в том числе войдет и Россия, - заключила Диана Олбаум.

1555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version