Донская вода затопила почти 150 придворовых территорий

22 мая. 11:56

Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, - сообщил сегодня представитель ГУМЧС России по региону.

"В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок... Произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах", - сказал он, добавив, что вода в дома не заходила, передает РИА Новости.

На месте подтопления в Азовском районе дежурит аэромобильная группировка ГУМЧС России по Ростовской области. Уже наблюдается спад воды, а по данным синоптиков, сегодня с 13:00 мск ветер начнет стихать, и волна пойдет на спад.