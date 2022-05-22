В России выявлено 4710 новых случаев коронавируса

22 мая. 11:41

За минувшие сутки в России выявили 4 710 новых случаев COVID-19, умерли 80 заболевших, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 22 мая в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 69, в двух регионах ситуация не изменилась.

Выздоровели после лечения от COVID-19 5814 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 21 мая 2022 года.

В Москве за сутки выявлено 278 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, 96 человек госпитализированы; выздоровели 285 человек.

Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 176 случаев коронавируса, выздоровели 2 577 050 человек, умерли из-за COVID-19 более 43,6 тыс человек.