Литва перешла на импортозамещение российской электроэнергии

22 мая. 11:28

Сегодня вступило в силу решение, принятое в пятницу Минэнерго Литвы, об отказе от импорта российской электроэнергии.

"Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva), прекращается", - отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В минувшем 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.

Теперь в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства.