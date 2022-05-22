РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ: в ДТП в Турции попали студенты, есть жертвы

СМИ: в ДТП в Турции попали студенты, есть жертвы

Сегодня утром в результате ДТП с автобусом в Турции погибли по меньшей мере двое студентов, еще 42 получили травмы, из них пятеро тяжелые, - сообщает турецкий телеканал NTV.

Авария произошла в провинции Нигде в центральной части страны. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший студентов из города Конья, не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги, - передает ТАСС.

Все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ДТП работает полиция, которая проводит расследование произошедшего.

800 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version