СМИ: в ДТП в Турции попали студенты, есть жертвы

22 мая. 11:14

Сегодня утром в результате ДТП с автобусом в Турции погибли по меньшей мере двое студентов, еще 42 получили травмы, из них пятеро тяжелые, - сообщает турецкий телеканал NTV.

Авария произошла в провинции Нигде в центральной части страны. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший студентов из города Конья, не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги, - передает ТАСС.

Все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ДТП работает полиция, которая проводит расследование произошедшего.