В Ингушетии фотовыставкой отпраздновали День башен

22 мая. 10:57

Накануне в День ингушских башен, отмечающийся в республике впервые, в музее изобразительных искусств региона прошла выставка фотографий средневековых башенных комплексов горной Ингушетии, сообщили в Минкультуры Ингушетии.

"Музей изобразительных искусств ко Дню ингушских башен представил персональную выставку фоторабот известного фотографа Заура Плиева в рамках совместного проекта музея и управления федеральной почтовой связи республики. Плиев передал через объектив своей камеры неповторимые горные пейзажи Ингушетии и многовековые башенные комплексы "Ний", "Пялинг", "Эгикал", "Эрзи" и другие", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как сообщается, в рамках выставки посетителям представили возможность получить эксклюзивные открытки с авторскими фотографиями с изображением ингушских башен, подготовленные Почтой России.

"Ингушские башни - это символ нашего народа, и очень хорошо, что теперь есть такой праздник. Делать фотографии многовековых башен в горах Ингушетии - захватывающий процесс. Для меня каждая такая фотосессия в горной Ингушетии неповторима", - передает пресс-служба слова Плиева.

Напомним, в горной Ингушетии более 5 тыс древних памятников, от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Среди наиболее известных памятников - башенные селения Таргим, Хамхи и Эгикал, крупнейший замок Эрзи, один из древнейших в России христианских храмов Тхаба-Ерды, а также замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса "Семь чудес России".

Праздник "День ингушских башен", глава республики Махмуд-Али Калиматов учредил 9 июля 2021 года.