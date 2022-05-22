В Московском регионе посвежеет

22 мая. 10:38

Сегодня в столичном регионе будет сухо, но воздух прогреется лишь до 14 градусов тепла, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему очередной выходной выдастся погожим, но из-за северо-восточной тяги ветров станет прохладнее, температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. Будет облачно с прояснениями, в первой половине дня больше солнца, во второй половине дня появятся облака, но без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14 градусов, в Подмосковье - плюс 10 - плюс 15", - поведал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 3-8 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт ст, - добавил синоптик.