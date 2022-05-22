СМИ: Турецкая база в Ираке впервые была атакована боевыми беспилотниками

22 мая. 10:21

Военную базу турецких ВС на севере Ирака минувшей ночью впервые атаковали беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, есть жертав, - сообщило турецкое информационное агентство Shafaq.

"База "Зеликан" в провинции Найнава подверглась атаке дронов со взрывчаткой. Это первая подобная атака", - сообщил агентству источник в иракских органах безопасности, передает РИА Новости.

В результате атаки погиб гражданин Ирака, работавший на данной военной базе.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.