В ночном ДТП под Баксаном пострадали три человека

22 мая. 10:00

Минувшей ночью из-за ДТП и последовавшего за ним возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадали три человека, в том числе ребенок, - сообщает УГИББД регионального МВД.

"Накануне на 437-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Баксанском районе 36-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил наезд на придорожный столб уличного освещения. После этого автомобиль загорелся", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Водитель и два его пассажира, среди которых был и ребенок, были доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами, сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", - отмечает ведомство.