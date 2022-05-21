Турецкий "Анадолу Эфес" завоевал Евролигу второй год подряд

21 мая. 23:11

Турецкий "Анадолу Эфес" обыграл испанский "Реал" (58:57) и второй год подряд стал чемпионом Евролиги.

Финальная встреча состоялась в Белграде (Сербия) на стадионе "Штарк-Арена - Комбанк-Арена". Самым результативным игроком у победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счет 23 очка. В составе "Реала" отличился Уолтер Тавареш - дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Ранее в матче за третье место "Барселона" выиграла у греческого "Олимпиакоса".

"Анадолу Эфес" ранее уже завоевывал Евролигу - в прошлом году турецкий клуб в финале взял верх над "Барселоной".