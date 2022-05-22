В Северной Осетии построят малую ГЭС "Барс"

22 мая. 8:35

В Северной Осетии появится малая гидроэлектростанция "Барс", мощность которой составит 4,8 МВт, информирует пресс-служба республиканского министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"Малая ГЭС "Барс" представляет проект строительства малой гидроэлектростанции на территории Северной Осетии. Проект предполагает возведение и эксплуатацию современной малой ГЭС мощностью 4,8 МВт", - сообщает ведомство.

Проект МГЭС "Барс" включен в схему и программу развития электроэнергетики республики на 2023-2027 годы. В настоящее время в регионе ведется проектно-изыскательская работа, завершить ее планируется к концу 2022 года. Также начаты геодезические работы, решен вопрос приобретения земельного участка. Плановый объем инвестиций составит 720 млн рублей. На этапе строительства будет создано 120 рабочих мест, а на стадии эксплуатации - 15 рабочих постоянных мест, пишет ТАСС.