Создатели "Нашествия" организуют новый фестиваль в Сочи

22 мая. 5:26

На "Сочи Автодроме" осень состоится первый музыкальный "Фестиваль 1", сообщил один из его продюсеров Юрий Донцов.

"Создатели легендарного "Нашествия" и АНО "Росгонки" объединили свои силы, чтобы там, где ревут моторы, зазвучала музыка. "Би-2", Леонид Агутин, Гарик Сукачев и другие артисты соберутся на одной из лучших событийных площадок в России уже этой осенью", - цитирует его ТАСС.

Фестиваль запланирован на 24 и 25 сентября, в будущем его планируется сделать ежегодным. Мероприятие будет проводиться в мультиформатном режиме, уточнил Донцов. В программе не только музыкальные концерты, но и лекции, выставки и спортивные события.

Группа "Би-2" станет хедлайнером первого фестивального дня. Также среди участников "Фестиваля1" значатся группы "Чайф", "Чиж и Ко", "Пикник".