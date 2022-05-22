В Казахстане снова будут воспитывать трудом

22 мая. 2:32

С нового 2022-2023 учебного года в школы Казахстана будут возвращены уроки трудового воспитания.

"Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании детей. Поэтому в новом учебном году вновь будет введен предмет "Трудовое воспитание" с 1-го класса", - сообщил во время парламентских слушаний в сенате вице-премьер страны Ералы Тугжанов.

Премьер добавил, что правительство планирует открыть теплицы, в которых будут работать ученики, во всех школах Казахстана, в настоящее время они есть только в 7% школ.