Гостья взяла три микрокредита на хозяйку на Кубани

21 мая. 21:59

Жительница Ростовской области была уличена в мошенничестве на Кубани, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть обратилась жительница Белоглинского района: она рассказала, что на ее имя приходят уведомления о задолженности по кредитам на сумму около 34 тыс рублей, хотя никаких займов она не оформляла.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. 25-летнюю жительницу года Тихорецка задержали по месту ее проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - пояснили в сообщении.

Оказалось, что подозреваемая, будучи в гостях у заявительницы, во время ее отсутствия предоставила в три микрофинансовые организации ее личные данные и взяла потребительские кредиты на 35 тыс рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество".