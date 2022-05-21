Оппозиционеры оценили численность шествия в Ереване в десятки тысяч человек

21 мая. 21:43

В шествии оппозиции в Ереване сегодня вечером приняли участие, по словам его организаторов, 40 тысяч активистов, об этом пишут армянские СМИ.

"По самым скромным подсчетам, в настоящий момент на митинге Движения национального сопротивления в Ереване принимает участие более 40 тыс человек", - заявил вице-председатель возглавляемой экс-президентом, зачинщиком карабахского конфликта Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян.

По его словам, к протестующим присоединяются новые участники.

Ашотян добавил, что демонстранты требуют незамедлительной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.