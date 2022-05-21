Самодельный револьвер носил с собой житель Хасавюрта

21 мая. 21:36

Полицейские нашли самодельный револьвер у жителя Хасавюрта, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне полицейские Гумбетовского района в ходе операции "Оружие" на окраине села Игали при личном досмотре обнаружили у 49-летнего мужчины самодельный револьвер калибра 5,6 мм.

Оружие было изъято и передано на экспертизу, которая установит, был ли он пригоден для стрельбы. Подозреваемый был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).