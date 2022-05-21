Шествие оппозиции прошло мирно и без задержаний в Ереване

Шествие оппозиции, проходившее сегодня в Ереване, завершилось на площади Франции, инцидентов во время него не возникало, сообщают СМИ.
Демонстранты выдвинулись от палаточного лагеря на площади Франции вечером, дошли до резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, где устроили 30-минутный митинг, потребовав его отставки, передает РИА Новости.
Затем протестующие вернулись в палаточный лагерь.
Как участники акции, так и полицейские вели себя корректно, конфликтов не возникало, задержаний не производилось.