Шествие оппозиции прошло мирно и без задержаний в Ереване

21 мая. 21:15

Шествие оппозиции, проходившее сегодня в Ереване, завершилось на площади Франции, инцидентов во время него не возникало, сообщают СМИ.

Демонстранты выдвинулись от палаточного лагеря на площади Франции вечером, дошли до резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, где устроили 30-минутный митинг, потребовав его отставки, передает РИА Новости.

Затем протестующие вернулись в палаточный лагерь.

Как участники акции, так и полицейские вели себя корректно, конфликтов не возникало, задержаний не производилось.