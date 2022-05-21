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Шествие оппозиции прошло мирно и без задержаний в Ереване

Шествие оппозиции прошло мирно и без задержаний в Ереване

Шествие оппозиции, проходившее сегодня в Ереване, завершилось на площади Франции, инцидентов во время него не возникало, сообщают СМИ.

Демонстранты выдвинулись от палаточного лагеря на площади Франции вечером, дошли до резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, где устроили 30-минутный митинг, потребовав его отставки, передает РИА Новости.

Затем протестующие вернулись в палаточный лагерь.

Как участники акции, так и полицейские вели себя корректно, конфликтов не возникало, задержаний не производилось.

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