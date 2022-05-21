Юные джейраны родились в грузинском заповеднике (ФОТО)

21 мая. 20:59

Новое поколение джейранов появилось на свет в заповеднике Вашловани, такое сообщение распространило Агентство охраняемых территорий Грузии.

Фотоловушки пока не могут "поймать" молодых животных - они прячутся в траве. Издалека молодняк сфотографировать все же удалось, передает Sputnik Грузия.

Джейраны - парнокопытные из рода газелей семейства полорогих - до 1960-х годов жили в Грузии, вид исчез из-за урбанизации и браконьерства. Проект по восстановлению популяции джейранов Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) реализуют с 2013 года. Первое поколение - всего десять джейранов - привезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и выпустили в их исторической среде - поле Самухи.