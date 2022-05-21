Минэкономики Германии намерено соблюдать рекомендации ЕС по оплате российского газа

21 мая. 20:33

Берлин будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза по поводу оплаты российского газа, сообщила в ответ на запрос ТАСС представитель Минэкономики ФРГ.

"Позиция федерального правительства ясна и неизменна. Договоры заключены в евро или долларах, и они должны выполняться. Эти договоры не могут быть изменены в одностороннем порядке. Об этом же говорили и министры энергетики G7", - цитирует чиновницу ТАСС.

По ее словам, в основе лежат европейские рекомендации по способам оплаты, они соблюдаются германскими властями.

Представитель ведомства пояснила, что счета можно открывать, если оплата выполняется в евро и долларах согласно контрактам и если компании заявляют, что выполнили свои обязательства сразу после оплаты в этих валютах.

При этом в Минэкономики не стали отвечать на вопрос, какие немецкие компании уже открыли счет в Газпромбанке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии и Италии сообщили своим компаниям после консультаций с ЕС, что они могут заводить счета в рублях для оплаты газа из РФ, и это не нарушит антироссийских санкций.