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Минэкономики Германии намерено соблюдать рекомендации ЕС по оплате российского газа

Минэкономики Германии намерено соблюдать рекомендации ЕС по оплате российского газа

Берлин будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза по поводу оплаты российского газа, сообщила в ответ на запрос ТАСС представитель Минэкономики ФРГ.

"Позиция федерального правительства ясна и неизменна. Договоры заключены в евро или долларах, и они должны выполняться. Эти договоры не могут быть изменены в одностороннем порядке. Об этом же говорили и министры энергетики G7", - цитирует чиновницу ТАСС.

По ее словам, в основе лежат европейские рекомендации по способам оплаты, они соблюдаются германскими властями.

Представитель ведомства пояснила, что счета можно открывать, если оплата выполняется в евро и долларах согласно контрактам и если компании заявляют, что выполнили свои обязательства сразу после оплаты в этих валютах.

При этом в Минэкономики не стали отвечать на вопрос, какие немецкие компании уже открыли счет в Газпромбанке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии и Италии сообщили своим компаниям после консультаций с ЕС, что они могут заводить счета в рублях для оплаты газа из РФ, и это не нарушит антироссийских санкций.

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