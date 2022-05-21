Министр транспорта: антироссийские санкции стимулируют поиск новых логистических коридоров

21 мая. 19:43

Санкции Запада против России служат стимулом для поиска новых логистических коридоров, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев во время рабочего визита в Астраханскую область.

"Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры", - цитирует его ТАСС.

Глава Минтранса обратил внимание в связи с этим на международный транспортный коридор "Север - Юг", который с российской стороны проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

МТК "Север - Юг" предназначен для транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию, он свяжет в том числе РФ, Азербайджан, Иран и Индию.